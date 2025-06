PF lança nova fase da Operação Queimadas e Acre será prioridade no combate ao desmatamento

A Polícia Federal deve anunciar ainda nesta semana o lançamento da nova fase da Operação Queimadas, com foco no combate a incêndios criminosos e ao desmatamento ilegal na Amazônia. O Acre está entre os estados prioritários da ação, ao lado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amazonas e Pará. A atuação contará com polos integrados para intensificar as investigações e intervenções em campo, seguindo o modelo adotado pela corporação em 2023.

A operação tem como objetivo conter o avanço das queimadas, que vêm crescendo de forma alarmante na região amazônica. Dados do MapBiomas mostram que, somente entre janeiro e dezembro de 2024, mais de 30,8 milhões de hectares foram atingidos pelo fogo em todo o país, sendo 17,9 milhões de hectares só na Amazônia, o que representa mais da metade do total queimado no Brasil no período.

No Acre, o reforço da operação busca coibir práticas ilegais que ameaçam as áreas de floresta nativa e comunidades tradicionais. Segundo dados da Polícia Federal, as ações de 2023 resultaram na abertura de 130 inquéritos policiais sobre crimes ambientais, número que mais que triplicou em relação ao ano anterior. Além disso, foram realizadas 272 operações, emitidos 862 mandados de busca e apreensão, 136 prisões e destruição de quase mil equipamentos usados em práticas ilegais, incluindo dragas e maquinários pesados.

A expectativa é que, com a reedição da Operação Queimadas, as forças federais aumentem a presença no território acreano, especialmente em áreas críticas que já registraram focos de calor e pressão sobre terras públicas e reservas ambientais. A Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente (Damaz/PF), que coordena a ofensiva, pretende não apenas interromper crimes em andamento, mas também enfraquecer o poder econômico das organizações criminosas, cuja descapitalização ultrapassou R$ 2 bilhões no ano passado.

As medidas refletem a preocupação crescente com o avanço do fogo em vegetações nativas: em 2024, 73% das áreas queimadas no Brasil foram de cobertura original, o que evidencia o impacto ambiental e a urgência de ações estruturadas. O Acre, inserido no coração da Amazônia, terá papel central nesse esforço de contenção e fiscalização. A PF deve divulgar mais detalhes da operação nos próximos dias.