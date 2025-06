PF pede inclusão de Carla Zambelli na lista de procurados da Interpol

A solicitação atende à ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que decretou a prisão preventiva da parlamentar, após ela deixar o país mesmo com condenação criminal vigente.

Zambelli foi condenada em maio deste ano pelo STF a 10 anos e 8 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Ela foi acusada de ter participado da inserção fraudulenta de um mandado falso de prisão contra o ministro Moraes nos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2023.

Desde o fim de maio, a parlamentar está fora do Brasil. A defesa alegou que a deputada viajou para compromissos políticos nos Estados Unidos e que pretende seguir para a Europa, onde tem cidadania italiana.

Zambelli seguiu caminho pela capital argentina, Buenos Aires, por onde deixou a América do Sul. A fronteira com o país não exige um controle migratório e, por isso, a saída de Zambelli não foi registrada pela Polícia Federal (PF).

Moraes, porém, considerou a movimentação como tentativa de fuga e acatou o pedido da Procuradoria-Geral da República para decretar sua prisão preventiva e acionamento da Interpol.O deputado italiano Angelo Bonelli, líder do Movimento Europa Verde e da Aliança Verde e de Esquerda, acionou o governo da Itália para cobrar a extradição de Carla Zambelli para o Brasil.

O que significa a “lista vermelha” da Interpol?

A chamada “difusão vermelha” é um alerta global para que autoridades dos 195 países-membros da Interpol localizem e prendam, provisoriamente, pessoas procuradas pela Justiça.

A partir do pedido da PF, Zambelli poderá ser detida ao tentar entrar ou circular em qualquer país que reconheça a medida. No entanto, a extradição dependerá de acordos bilaterais com o Brasil e da análise jurídica no país onde ela for localizada.

Defesa diz que prisão é ilegal

Em nota, os advogados de Carla Zambelli afirmaram que ainda não foram notificados oficialmente da decisão e que vão recorrer. Segundo a defesa, a prisão preventiva é “descabida” e “desrespeita garantias fundamentais“, já que a parlamentar “estava fora do país em missão política previamente comunicada e com bilhetes de retorno”.

Condenação

A condenação de Carla Zambelli foi decidida por unanimidade pelos ministros do STF. Eles entenderam que a deputada agiu deliberadamente ao acessar ilegalmente os sistemas do CNJ e inserir documentos falsos, incluindo uma falsa ordem de prisão contra Moraes, em retaliação a decisões do ministro durante investigações contra bolsonaristas.

Além da pena de prisão, Zambelli também perdeu os direitos políticos e deve cumprir medidas adicionais, como multa e perda do mandato parlamentar. A decisão ainda cabe recurso, mas os efeitos são imediatos – especialmente em razão da fuga, que motivou a preventiva.