PF prende homem em flagrante por armazenar e vender conteúdo de abuso infantil em Rio Branco

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (11) a Operação Bad Vibe, com o objetivo de combater a distribuição de material com imagens de abuso sexual contra crianças e adolescentes. A ação foi realizada em Rio Branco, capital do Acre, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão.

Durante o cumprimento da ordem judicial, os agentes encontraram no celular do investigado uma grande quantidade de arquivos com conteúdo criminoso. O material, segundo a polícia, era armazenado e também vendido por meio do aparelho.

Diante das evidências, o homem foi preso em flagrante. Ele deverá responder por armazenamento e comercialização de conteúdo relacionado a abuso sexual infantojuvenil, crimes previstos na legislação brasileira com penas severas.

A operação também busca identificar outros possíveis envolvidos na rede criminosa. As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Federal.