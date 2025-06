PIB do Acre chega a R$ 26 bilhões em 2024 e fica entre os menores do país, diz levantamento

O Acre registrou um Produto Interno Bruto (PIB) estimado em R$26 bilhões em 2024, ficando à frente apenas de Roraima e Amapá. O levantamento é feito pelo instituto Brasil em Mapas, e foi compartilhada nas redes sociais.

O dado consta em levantamento do Brasil em Mapas, que utilizou informações do Sistema de Contas Regionais de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ajustadas pelas taxas médias de crescimento nacional e estadual nos anos de 2022 e 2023, e com base no desempenho do terceiro trimestre de 2024.

O valor coloca o estado entre os de menor contribuição econômica para o total do país, que superou R$11 trilhões neste ano. Ainda assim, a presença de todas as unidades federativas foi considerada determinante para o Brasil se manter entre as dez maiores economias do mundo.

O Acre integra a região Norte, que teve o menor volume econômico do país em 2024, com R$640 bilhões no total, não chegando à soma nem ao menos de R$1 trilhão. O montante é puxado principalmente por Pará (R$245 bilhões) e Amazonas (R$170 bilhões), enquanto Acre, Roraima e Amapá apresentam as menores somas entre os estados brasileiros.

Em comparação, a região Sudeste lidera com R$5,90 trilhões, seguida pelo Sul (R$1,8 trilhão), Nordeste (R$1,545 trilhão) e Centro-Oeste (R$1,230 trilhão).