Picareta usa nome da médica de Lula para aplicar golpe do aluguel fake

A médica infectologista Ana Helena Germoglio, que trabalha no gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o acompanha de perto durante viagens, vem tendo o nome utilizado por criminosos que aplicam o chamado golpe do falso aluguel no Distrito Federal.

Recentemente, o cabeleireiro Anderson Batista, 32 anos, foi vítima do esquema e acabou perdendo R$ 3,6 mil. Em 4 de abril deste ano, ele encontrou o anúncio de um imóvel na Asa Norte e combinou com a anunciante uma visita, sem saber que aquela postagem era falsa e que estava prestes a cair em um golpe.

Chegando ao prédio, o cabeleireiro pegou a chave com o zelador, subiu, olhou o apartamento e gostou do imóvel. “A golpista disse para eu pegar a chave com o zelador. Ela usava o nome verdadeiro da dona que realmente estava alugando o imóvel e também sabia o nome do zelador”, explica Anderson.

Ele, então, voltou a falar com a falsa anunciante. E é nesse momento que o nome de Ana Helena Germoglio entra na história. A golpista enviou ao cabeleireiro um contrato e alguns documentos no nome da médica, obviamente falsos, pedindo para que assinasse. Segundo Anderson, a golpista disse que Ana Helena era filha dela.

Depois da assinatura do falso contrato, a golpista cobrou um valor de caução, e o cabeleireiro depositou. Imediatamente, ela o bloqueou no WhatsApp e desapareceu com o dinheiro.

“Ela [a golpista] me mandou um contrato no nome da Ana e pediu pra eu pagar uma caução de R$ 3,6 mil, referente ao valor de dois aluguéis, e mais o aluguel do mês de abril para que ninguém mais visitasse o imóvel”, relata Anderson.

“Pedi ao meu namorado enviar parte do valor pelo banco dele, e a instituição disse que era uma transação suspeita e um possível golpe. Ele tentou por outro e também não deu certo. Somente eu consegui”, relembra.

Foi nesse momento que Anderson desconfiou de que estava sendo passado para trás. “Peguei o nome da Ana Germoglio, que ela colocou no contrato de aluguel, e encontrei a mensagem de golpe na rede social dela”.

Depois, Anderson encontrou a verdadeira dona do imóvel. “O valor real do aluguel era bem mais caro do que o anunciado. Ela disse que me ajudaria a fazer um boletim de ocorrência”, cita.

Anúncio em novembro passado

O cabeleireiro caiu no golpe em abril, mas Ana Helena vem tendo o nome utilizado pelo menos desde novembro de 2024. No perfil dela no Instagram, a médica fixou uma postagem reforçando que não está alugando apartamento nenhum.

“Atenção! Não estou alugando apartamento em Brasília, Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar. Golpistas estão utilizando meus documentos”, explicou a médica.

Golpe é conhecido

Em janeiro último, o Metrópoles noticiou que o DF viu os crimes de estelionato relacionados a aluguel de imóveis explodirem nos últimos dois anos. De 2022 para 2023, por exemplo, as ocorrências desta natureza quase dobraram, indo de 383 para 706 registros. Em 2024, foram 514 denúncias de janeiro a outubro, de acordo com a Polícia Civil do DF (PCDF).

O golpe do falso aluguel tem várias vertentes. A modalidade na qual o cabeleireiro Anderson e a médica Ana Helena foram vítimas funciona da seguinte forma:

O golpista escolhe um anúncio verdadeiro em plataformas de compra e venda online, baixa as fotos e cria um anúncio falso com os mesmos dados da versão original.

A vítima em busca de aluguel vê o anúncio falso pensando ser real e entra em contato com o anunciante, que, na verdade, é um golpista.

O falso anunciante, então, orienta a vítima a ir até o prédio e pegar a chave do apartamento com o zelador ou o porteiro, assim como o dono do imóvel fez no anúncio original.

Após a visita, o inquilino procura o falso anunciante para dizer que gostou e quer ficar com o imóvel. O golpista, então, pede um valor de caução.

Depois que a vítima deposita a caução, o golpe está consumado.

Veja, no gráfico, a alta do golpe do falso aluguel nos últimos anos nas regiões administrativas do DF: