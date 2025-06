Piloto acreano faz história e assume comando de linha aérea após voo para Buenos Aires

O piloto Alfredo, natural de Tarauacá (AC), foi promovido a comandante de linha aérea após concluir o voo de certificação com destino a Buenos Aires, Argentina. Com isso, torna-se o primeiro profissional da cidade a alcançar essa posição na aviação comercial.

Para obter a licença de piloto de linha aérea (PLA), é necessário cumprir requisitos estabelecidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), incluindo a obtenção das licenças de Piloto Privado (PP) e Piloto Comercial (PC), além de acumular, no mínimo, 1.500 horas de voo e ser aprovado em exames teóricos e práticos.

A promoção de Alfredo mostra a dedicação do piloto e o avanço para a aviação no Acre, especialmente em Tarauacá, município com histórico de contribuições à aviação regional.