Piloto brasileiro registra erupção do vulcão Etna enquanto sobrevoava a Sicília: ‘Primeira vez’

O piloto brasileiro Rafael Santoro, de 39 anos, presenciou a erupção do vulcão Etna, nesta segunda-feira, 2, enquanto sobrevoava a região da Sicília, na Itália. O avião que ele pilotava partiu de Barcelona, na Espanha, com direção a Doha, capital do Catar.

O vulcão entrou em erupção na noite de domingo, 1º, e registrou aumento da atividade sísmica nesta segunda-feira. Em vídeo gravado por Santoro, compartilhado nas redes sociais, é possível ver o cume do vulcão e uma densa coluna de fumaça se erguendo sobre ele.

“Já vi bastante coisa [no céu]. A gente sempre vê satélite, cometa… mas erupção vulcânica eu nunca tinha visto, foi a primeira vez”, conta Santoro, que tem 18 anos de carreira na aviação, ao Terra. “Achei interessantíssimo.”

Nos comentários do vídeo publicado por Santoro nas redes, internautas demonstraram deslumbramento e, ao mesmo tempo, medo. O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, do Observatório do Etna, atualizou o alerta de aviação para o nível vermelho (o mais alto), por causa da alta coluna de fumaça que se formou.

Apesar disso, Santoro garante que não havia o que temer, uma vez que o avião estava a uma altura segura da erupção. A coluna de fumaça chegava a 18 mil pés (quase 5.500 metros), enquanto o avião sobrevoava a 39 mil pés (quase 12.000 metros).

“Como estava de dia, deu para ver claramente onde a coluna de fumaça estava, e nós estávamos bem acima dela”, afirma Santoro. “Às vezes, o vídeo pode ter dado a impressão de que estávamos mais perto, mas não estávamos tão próximos assim.”

Imagens que circulam nas redes sociais mostram turistas, pegos de surpresa ao visitar o monte Etna nesta segunda-feira, saindo correndo no entorno do local, enquanto uma enorme coluna de fumaça era lançada no ar. Não há registro de vítimas ou feridos.

Além da densa coluna de fumaça, outra consequência da erupção foram tremores, que atingiram níveis muito altos e fizeram desabar uma parte da cratera. Até a publicação deste texto, eles estavam limitados ao cume do vulcão, a uma altura de 2.900 metros acima do nível do mar e longe de áreas habitadas.