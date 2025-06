“Piloto de facção”, adolescente recebeu R$ 7,5 mil para matar mulher

A Polícia Militar do Estado do Mato Grosso apreendeu, em operação conjunta com a Polícia Civil do MT, um adolescente de 15 anos suspeito de integrar uma facção criminosa que causava terror no município de Vila Bela da Santíssima Trindade. À polícia, o menor confessou que foi contratado para participar do feminicídio de Maria Inês Farias, 52 anos, morta no último dia 4 de junho.

O adolescente teria recebido a quantia de R$ 7,5 mil para participar do crime. Ele também teria dito aos policiais que, dentro da facção criminosa, atuava como piloto, levando na motocicleta o responsável por alvejar as vítimas.

Leia também

Segundo a polícia, o menor também está envolvido no assassinato de dois adolescentes, Kaua Gonçalves de Souza, de 16 anos, e Asaph Benne da Silva Nunes, de 17 anos. Os dois foram mortos em 19 de maio, no mesmo município.

A polícia informou que o dinheiro recebido pelo menor foi usado para comprar uma pistola 380, usada para alvejar Maria Inês. Ainda de acordo com a polícia, os três homicídios estariam relacionados a disputas entre facções.

O suspeito foi apreendido em uma casa após denúncias anônimas. O veículo e a arma de fogo usados no crime foram apreendidos e todos os suspeitos que estavam na residência foram levados para a delegacia do município.

As investigações seguem para prender os outros envolvidos nos homicídios.