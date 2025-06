Republicanos convida Alan Rick para disputar o governo nas eleições de 2026 pelo partido

Com o imbróglio envolvendo a recém federação União Progressistas na disputa pelo Governo do estado nas eleições de 2026, uma saída parece começar a ser costurada entre o senador Alan Rick – que perdeu espaço para Mailza Assis no partido – e sua antiga casa, o Republicanos.

Quem deixou isso claro foi o deputado federal Roberto Duarte, que preside o Republicanos no Acre. Com a elegância de quem não quer forçar nada, disse em entrevista à coluna que o partido “caminhará com Alan Rick”, independentemente de filiação. Um flerte que, na linguagem política, soa como: “a vaga é sua, só falta dizer sim”.

O convite está feito — e público. O Republicanos quer Alan como candidato ao governo do Acre. A motivação, segundo Duarte, não é pouca: o senador tem entregas concretas nos 22 municípios do estado, além de boa reputação tanto na base quanto na oposição.

“O Republicanos fez o convite para o senador Alan se filiar ao partido e concorrer ao cargo de governador no próximo ano pelo Republicanos. Para o Republicanos é motivo de muita alegria e satisfação ter ele em seus quadros, pois se trata de um político sério e muito trabalhador. Onde andamos pelos 22 municípios temos obras e entregas do mandato do senador. É um político sério e muito qualificado. Mas independente do senador estar filiado ao não ao Republicanos, o partido caminhará com ele no próximo ano”, disse durante a conversa.

De volta à casa

Se realmente escolher o Republicanos para disputar o Governo, Alan Rick voltará a uma das suas primeiras casas. Em 2014, quando foi eleito pelo primeira vez deputado federal, ele estava filiado ao PRD, partido que tempos depois se tornaria o Republicanos. Ou seja, não há nenhum empecilho no retorno dele ao partido.

Mais claro que isso?

A definição sobre quem será o candidato ao governo pela União Progressista no Acre em 2026 não passará apenas pelos líderes locais — ela será decidida no topo. Caberá aos presidentes nacionais do União Brasil e do Progressistas bater o martelo sobre o rumo da federação no estado.

E o cenário, ao que tudo indica, já tem um norte.

O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, já declarou abertamente seu apoio à candidatura da governadora Mailza Assis à reeleição. Já no União Brasil, o presidente nacional é Antônio Rueda, irmão do secretário de Governo do Acre, Fábio Rueda, um dos principais aliados do governador Gladson Cameli e da própria Mailza.

Com essa configuração, fica difícil imaginar que a União Progressista siga por outro caminho. As peças estão se encaixando — e o tabuleiro aponta para um único destino: Mailza candidata à reeleição, com apoio unificado da federação.

Mais que passeio

A iniciativa da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) em organizar mais uma caravana para inspecionar as condições da BR-364 é importante — afinal, a rodovia continua em estado crítico e a população merece respostas. Mas só isso não basta.

Fazer o trajeto, registrar buracos e ouvir reclamações é parte do processo, sim. Porém, como bem disse o governador Gladson Camelí em tom direto, “passear pela BR não resolve”.

O que se espera agora é que a Aleac vá além da vistoria e acione os órgãos de fiscalização competentes, como o Ministério Público Federal, para que providências concretas sejam tomadas. A estrada, vital para o Acre, não pode continuar sendo tema de discursos e viagens protocolares — precisa de ação real.

Sem pressão institucional e articulação política junto ao governo federal, a BR-364 seguirá no mesmo ciclo: buracos, promessas e mais buracos.

Cai no colo

Apesar de ser reconhecido nos bastidores como um técnico competente e dedicado, o engenheiro Ricardo Araújo, superintendente do DNIT no Acre, está com um problema sério — e antigo — nas mãos: a BR-364.

Depois de quase quatro anos no cargo, a situação da principal rodovia federal do estado só piora, com trechos praticamente intrafegáveis, colocando em risco vidas, o escoamento da produção e a integração regional.

Por mais que o histórico de Ricardo pese a favor, a verdade é que a responsabilidade pela rodovia recai diretamente sobre ele. É o nome à frente do órgão. E a cobrança agora é por solução — não só por relatórios técnicos ou promessas de licitação.

O tempo da compreensão está acabando. A BR-364 exige respostas concretas e rápidas. Afinal, competência precisa vir acompanhada de resultado.

Colhendo os frutos

Sena Madureira começa, enfim, a colher os frutos concretos da gestão do governador Gladson Cameli. Após a inauguração da tão aguardada ponte do 2º Distrito, que facilitou o acesso e a mobilidade no município, o governo entregou agora a primeira etapa do hospital João Câncio Fernandes — uma das obras mais esperadas da população.

A unidade representa um avanço importante na área da saúde e simboliza o compromisso do Executivo estadual com a melhoria da infraestrutura nos municípios do interior.

Com essas entregas, Gladson fortalece sua presença em Sena e envia um recado claro: o interior segue no radar das prioridades do governo.