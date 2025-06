Pintou um clima que obrigará Bolsonaro a ter que entubar a prisão

Bem fez o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional da presidência da República à época do governo Bolsonaro: ao invés de responder às perguntas dos inquisidores, preferiu responder apenas às do seu advogado.

Ele tinha esse direito, de resto como os demais réus acusados pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta da democracia, organização criminosa e danos ao patrimônio público (Palácio do Planalto, Congresso e a sede do Supremo Tribunal Federal).

O silêncio é garantido aos réus para que não produzam provas contra si mesmos. Pela mesma razão, eles podem mentir, assim como seus advogados. Se decidem falar, a orientação que recebem dos defensores é para que falem o mínimo possível.

Bolsonaro falou em demasia e por isso se deu mal no depoimento prestado ontem. A ponto do seu advogado se ver forçado a repetir perguntas feitas pelo ministro Alexandre de Moraes depois de adverti-lo para as respondessem na base do sim ou não.

Encantado com a própria voz e mais preocupado com o público externo ao tribunal do que com o público interno, Bolsonaro confirmou todas as suspeitas, por sinal amparadas em provas, de que o Brasil esteve à beira de um golpe em dezembro de 2022.

Admitiu, por exemplo, com a maior naturalidade do mundo, que se reuniu com comandantes das Forças Armadas para discutir a minuta do golpe. Ela previa a decretação do Estado de Sítio e da Garantia da Lei e da Ordem para impedir a posse de Lula.

Disse que foram reuniões informais, como se isso as tornassem menos graves ou banais, “conversas de bar”, como chegou a chamá-las seu ex-ajudante-de-ordem, o tenente-coronel Mauro Cid. Disse que é sempre difícil “entubar” uma derrota eleitoral.

Por que o golpe não foi adiante? Porque “não havia clima”, afirmou Bolsonaro. Traduzindo: porque faltou o apoio das Forças Armadas. Em sua campanha à reeleição, ao falar sobre seu encontro com uma menina de 14 anos, Bolsonaro disse que “pintou um clima”.

Ao término da primeira reunião com os comandantes das Forças Armadas em 7 de dezembro, Bolsonaro foi avisado da falta de clima para o golpe pelo então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. O general contou no seu depoimento:

“Depois que terminou a reunião, eu cheguei ao presidente. […] Alertando da seriedade, da gravidade, se ele estivesse pensando em Estado de Defesa, Estado de Sítio. A gente conversando ali, uma tempestade de ideias, as consequências de uma ação futura, que eu imaginava que poderia acontecer, se a evolução realmente das coisas fosse em frente”

As coisas foram em frente até Bolsonaro concluir, em meados de dezembro, que a urdidura do golpe fracassara. Só lhe restava fazer as malas e embarcar para os Estados Unidos. Se desse posse a Lula, segundo ele, levaria “a maior vaia da história do Brasil”.

Teve que entubar a derrota, portanto. Mas pelo menos escapou à vaia. Foi esse o presidente que a maioria dos brasileiros elegeu em 2018 e que por pouco não se reelegeu em 2022. Um desqualificado, uma figura patética, vergonhosa, que não escapará à prisão.

