Pipoca, poltrona e feriado: programação do Cine Araújo promete fortes emoções no Via Verde Shopping

Se tem feriado chegando, tem motivo de sobra para dar aquela escapadinha para o cinema. E o Cine Araújo do Via Verde Shopping preparou uma programação de tirar o fôlego, com estreias imperdíveis e opções para todos os gostos.

Para quem gosta de adrenalina e suspense, a grande estreia da semana é “Extermínio 3: A Evolução”. Trinta anos após o surto do vírus da raiva que dizimou a humanidade, um grupo de sobreviventes isolado em uma ilha segura começa a enfrentar novas ameaças além dos infectados. O filme marca o retorno da franquia com uma atmosfera ainda mais tensa e sombria, prometendo impactar o público com novos horrores e reviravoltas.

Já para quem prefere histórias leves e cheias de imaginação, a nova animação da Disney, “Elio”, chega como uma das grandes apostas para encantar públicos de todas as idades. O longa acompanha um garoto sonhador que, ao ser transportado por engano para uma organização intergaláctica, é confundido com o embaixador da Terra. Entre criaturas cósmicas e aventuras inesperadas, Elio embarca em uma jornada para descobrir quem realmente é — e qual seu papel no universo.

A programação também traz o carismático “Lilo & Stitch”, que retorna às telonas com a história da garotinha havaiana que adota uma criatura alienígena travessa. Em meio a confusões, risadas e momentos comoventes, o filme reforça com leveza e humor o verdadeiro significado de família.

E para tornar a experiência ainda mais inclusiva, o Cine Araújo realiza neste sábado mais uma edição da Sessão Adaptada, com o sucesso “Como Treinar o Seu Dragão”. Pensada especialmente para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a sessão conta com ambiente sensorialmente acolhedor: som mais baixo (entre 3.0 e 3.5 dB), temperatura mínima de 22 °C, luzes acesas durante toda a exibição, portas abertas para livre circulação e exibição direta do filme, sem trailers ou propagandas.

Seja para se arrepiar com o terror, se emocionar com o cinema brasileiro ou viajar pelas estrelas com uma boa animação, o feriado é o momento perfeito para viver tudo isso com uma pipoca na mão e a melhor companhia ao lado.

Os ingressos já estão disponíveis para compras por meio do site e aplicativo da Ingresso.com, além das bilheteiras e terminais de autoatendimento no Via Verde Shopping.

