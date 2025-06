Pix Automático: Sicredi lança nova funcionalidade

Os associados ao Sicredi, instituição financeira cooperativa, agora contam com uma nova funcionalidade: o Pix Automático. A solução permite o pagamento periódico de contas recorrentes, como energia, telefone, assinaturas, entre outras, de forma ainda mais prática e segura. Disponível para pessoas físicas e jurídicas na função de pagador, a novidade integra o arranjo de Pagamentos Instantâneos do Banco Central e representa um avanço na experiência digital dos usuários.

Com a nova funcionalidade, o associado ao Sicredi autoriza a operação uma única vez e os pagamentos ocorrem nas datas previamente combinadas com o recebedor. Além de definir a periodicidade, é possível determinar o valor máximo permitido para as cobranças autorizadas, optar pelo uso do limite de crédito, bem como consultar e gerenciar as autorizações concedidas.

“O Pix Automático reforça o nosso compromisso com a inovação e com a oferta de soluções financeiras que realmente façam a diferença no dia a dia dos nossos associados. É uma opção que oferece autonomia, conveniência, controle e tranquilidade, especialmente para quem busca mais organização financeira e menos burocracia nos pagamentos rotineiros”, destaca a superintendente de Meios de Pagamento do Sicredi, Virgínia Silva da Cunha.

A funcionalidade soma-se a outras já existentes e disponíveis aos associados do Sicredi, como Pix Parcelado e Pix por Aproximação. O Sicredi também foi pioneiro ao disponibilizar pagamentos recorrentes pelo Pix ainda em 2022, solução que passou a ser obrigatória para as instituições financeiras somente neste ano de 2025 com o Pix Agendado Recorrente. Diferente do Pix Automático – em que o associado autoriza previamente uma empresa a realizar cobranças periódicas, com valores dentro de uma faixa previamente acordada -, como o Pix Agendado Recorrente é o usuário quem agenda as transferências periódicas, que precisam ter valor fixo. Mais informações em sicredi.com.br/site/pix.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.900 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

