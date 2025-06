Pix Automático: tire dúvidas, veja o que muda e como vai funcionar

O Banco Central (BC) anunciou nesta quarta-feira (4/6), em um evento em São Paulo que contou com a presença do presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, a nova modalidade do Pix – o Pix Automático.

De acordo com o BC, o Pix Automático facilitará o pagamento de contas recorrentes – como planos de saúde, contas de consumo e serviços por assinatura, entre outras.

Ainda segundo a autoridade monetária, o Pix Automático estará no ar a partir do dia 16 de junho.

A seguir, tire todas as suas dúvidas, veja o que muda e saiba como vai funcionar:

O que é o Pix Automático?

O Pix Automático é uma nova modalidade criada pelo BC que permite ao usuário do Pix fazer pagamentos recorrentes de forma automática, com uma única autorização do pagador, sem a necessidade de novas ações a cada cobrança.

Quando começa a funcionar?

A nova modalidade do Pix estará disponível em todos os bancos a partir do dia 16 de junho.

O Pix Automático estará disponível em qualquer banco?

Sim. Todas as instituições financeiras que prestam o serviço de Pix para o usuário pagador (pessoas físicas ou jurídicas) terão, obrigatoriamente, de oferecer o Pix Automático aos clientes.

Entretanto, os bancos poderão decidir para quais empresas oferecerão o serviço – desde que tenham CNPJ ativo e se interessem em aderir ao Pix Automático.

Como vai funcionar?

A empresa oferecerá a possibilidade de Pix Automático como forma de pagamento de seus produtos ou serviços.

O pagador poderá autorizar o pagamento das cobranças por Pix Automático e definirá regras, como o valor máximo de cada pagamento e se vai usar ou não a linha de crédito.

Periodicamente, nos dias anteriores ao pagamento, a empresa enviará a cobrança ao banco do pagador.

O banco do pagador, por sua vez, agendará o pagamento e notificará o pagador, que poderá conferir, antes do pagamento e no aplicativo do seu banco, se está tudo certo.

No dia do pagamento, o banco do pagador efetivará o pagamento da cobrança de acordo com as regras definidas no momento da autorização.

Após o usuário autorizar o Pix Automático, ele ainda poderá consultar e cancelar as autorizações e os débitos agendados. Também será possível escolher receber ou não as notificações dos pagamentos, além de checar o histórico de todas as autorizações e gerenciar o limite das transações.

Como será feito o agendamento do Pix Automático?

Inicialmente, o usuário tem de verificar se a empresa que recebe pelo serviço aceita essa modalidade de pagamento. Se sim, ela poderá oferecer o Pix Automático de cinco formas diferentes:

Via notificação no celular: depois de o usuário escolher fazer o pagamento pelo Pix Automático, a empresa envia a proposta. No aplicativo do banco, o cliente recebe a notificação para confirmar a autorização. Na sequência, deve conferir se as informações estão corretas e confirmar. Via site da empresa recebedora: o site da empresa que oferece o serviço disponibiliza a opção de pagar pelo Pix Automático. Então, o usuário escolhe o banco de sua preferência e confere os dados de pagamento. Por fim, ele será direcionado automaticamente para o aplicativo de sua conta bancária para confirmar a autorização. Via QR Code ou Pix Copia e Cola: a empresa apresenta o QR Code ou Pix Copia e Cola. No aplicativo da sua conta bancária, o usuário faz a leitura do QR Code ou cola o código copiado. Por fim, basta conferir as informações e confirmar a autorização. Via QR Code de pagamento imediato e Pix Automático: a empresa apresenta o QR Code com pagamento imediato e com o Pix Automático. No aplicativo de sua conta bancária, o usuário faz a leitura do código e pode, simultaneamente, pagar a primeira cobrança e confirmar a autorização para os próximos pagamentos. No pagamento das faturas: a empresa envia a fatura do mês associada à proposta de adesão ao Pix Automático. No aplicativo de sua conta bancária, o usuário paga a conta por meio do QR Code da fatura.Na sequência, ele recebe a proposta de Pix Automático para as próximas faturas, confere as informações e confirma.

Quais contas podem ser pagas com o Pix Automático?

O Pix Automático é destinado, principalmente, ao pagamento de contas cobradas periodicamente, de serviços como energia, telefone, luz e água, por exemplo. Também é o caso de mensalidades de escola, academia e condomínio, além de assinaturas de plataformas de streaming e planos de seguro, entre outras.

Há algum limite de agendamento ou de valor do pagamento?

Não há nenhum limite de agendamento. Caberá ao usuário decidir quantas recorrências do débito automático irá autorizar em sua conta.

No caso do valor de pagamento, o consumidor poderá definir um teto máximo para cada cobrança no Pix Automático, de modo que sejam vetados débitos de valor superior ao estipulado.

Qual é a diferença entre o Pix Automático e o débito automático?

O débito automático só pode ser efetuado em bancos nos quais a empresa prestadora do serviço possui conta e convênio para fazer esse tipo de cobrança. O Pix Automático, por sua vez, pode ser feito em qualquer instituição financeira em que o usuário tiver conta, mesmo que não seja o mesmo banco utilizado pela empresa.

Outra vantagem é que o Pix Automático pode ser feito em qualquer dia da semana e pode ser cancelado de forma mais fácil, pelo próprio aplicativo do banco.

Veja o que informam os bancos sobre seus respectivos prazos para o Pix Automático: