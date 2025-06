PL enxerga esperança em reeleição de Bolsonaro em 2026: “Ainda não tem plano B”

Durante entrevista exclusiva ao portal LeoDias, nesta terça-feira (3/6), o deputado Coronel Tadeu (PL-SP), que deve assumir o cargo deixado por Carla Zambelli (PL-SP) na Câmara, falou sobre as expectativas do partido para as eleições de 2026, bem como sobre sua futura atuação na Casa Legislativa.

De acordo com o parlamentar, a esperança do partido é de que Jair Bolsonaro possa concorrer à reeleição em 2026, apesar de ter se tornado inelegível por oito anos, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). “É muito cedo para falar, então se você quiser ouvir a minha palavra, eu vou dizer o seguinte: ‘ainda acredito muito que o presidente Bolsonaro vai disputar essa eleição’”, afirmou.

“Para mim seria uma glória ver o presidente na urna novamente, mas é claro que a medida com que as notícias vão avançando, que o tempo vai avançando, a gente vê que esse cenário se torna cada vez mais difícil. Eu diria para você que nós não temos ainda um plano B, mas estão pensando num plano B. […] Se eventualmente o Bolsonaro não for vitorioso nesses recursos que estão tramitando no STF ele, somente ele, vai ter que escolher seu substituto”, destaca o Coronel.

Sobre como a saída de Carla Zambelli do Brasil, após sua condenação, e como as investigações envolvendo Eduardo Bolsonaro podem afetar o partido, o deputado destacou que não vê o PL como um partido exclusivamente de direita. Segundo ele, há filiados que não têm ligação direta com a direita ou com Jair Bolsonaro, e, por isso, esses casos não afetam o partido como um todo.

Coronel Tadeu, que já foi deputado entre 2019 e 2023, protagonizou pautas polêmicas no Legislativo, especialmente relacionadas à segurança pública. Ele também comentou esse tema durante a entrevista: “Eu não me preocupo com polêmicas, eu defendo as minhas ideias. Audiência de custódia, por exemplo, eu sou totalmente contra […] A audiência de custódia não está em lugar nenhum, está apenas em uma resolução do CNJ. Vou ter que fazer uma lei para acabar com algo que não existe, e vou fazer. O preso foi preso? É cadeia! Vai lotar? Não é problema meu, é um problema do Estado, que não quis construir escola e agora vai ter que construir cadeia”.

Sobre sua atuação no lugar de Zambelli, o parlamentar afirmou que “tudo está sendo viabilizado” e que pretende seguir os passos da colega: “Eu só queria dizer ao povo brasileiro que vou procurar ser o Coronel Tadeu e a Carla Zambelli. Os eleitores dela podem confiar que eu vou seguir exatamente aquele caminho que ela estava seguindo, porque é exatamente aquilo que eu penso”, concluiu.