PM à paisana reage a tentativa de roubo de carro e é esfaqueado no DF

Um policial militar à paisana ficou ferido após ser esfaqueado por dois indivíduos que tentaram roubar o carro dele. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (2/6), nas dependências da Ceasa, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

O cabo estava realizando compras no local, quando surpreendeu dois criminosos no seu veículo. Ao abordar os suspeitos, um deles sacou uma faca e golpeou o policial na região do abdômen.

Diante da agressão, o PM reagiu com um disparo de arma de fogo para cessar a ação do criminoso. O autor foi alvejado na região do quadril.

O bandido foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF e encaminhado ao Hospital de Base.

O segundo envolvido fugiu do local, mas foi localizado posteriormente e conduzido à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) para os procedimentos legais.