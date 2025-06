PM Ambiental encontra pegadas de onça após sumiço de patos e galinhas

As pegadas que apareceram no Parque Industrial de Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande (MS), são mesmo de uma possível onça. A confirmação veio após a vistoria da Polícia Militar Ambiental (PMA) no local na manhã dessa quarta-feira (4/6).

Segundo detalhes do site Nova News, a PMA trata com cautela a hipótese, mas não descarta; por isso, foram instaladas câmeras que podem registrar as imagens para identificar qual animal seria.

O órgão, inclusive, recebeu relato de uma moradora, que até alguns patos e galinhas sumiram e viviam soltos pelo quintal, próximo a uma reserva de mata.

