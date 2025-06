PM contratado por agiota matou alvos durante expediente, diz polícia

Em abril do ano passado, testemunhas protegidas indicaram à Corregedoria da Polícia Militar (PM), como integrantes de uma organização criminosa, os sargentos Saint Clair Soares, Rafael Soares e Alan Victor Soares. Eles foram presos, em maio deste ano, em cumprimento a mandados expedidos pela Justiça Militar, sob a suspeita de atuarem como assassinos de aluguel de agiotas e traficantes em São José do Rio Preto, no interior paulista.

Na terça-feira (17/6), o cabo Felício Pereira Alonso Soler também foi detido, suspeito de assassinar Jefferson Caetano Barbosa, em março de 2023, crime que abriu uma série de seis homicídios na região — ocorridos até dezembro daquela ano — pelos quais os PMs teriam sido pagos.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

PMs são acusados de compor grupo de extermínio no interior paulista

Reprodução/Câmera de Monitoramento 2 de 5

Assassino de aluguel caminha até carro, após executar alvo

Reprodução/Câmera de Monitoramento 3 de 5

Grupo de matadores era contratado por agiotas, segundo investigação

Reprodução/Câmera de Monitoramento 4 de 5

Dupla de asassinos desembarca de carro para executar vítima

Reprodução/Câmera de Monitoramento 5 de 5

Até o momento, quatro PMs foram presos

Arte/Metrópoles

Em 9 de novembro de 2023, Kléber Lucio Souza de Oliveira foi fuzilado por dois assassinos, em São José do Rio Preto. Os atiradores desembarcaram de um Volkswagen Gol, logo após a vítima estacionar seu Fusca em uma garagem (assista abaixo). O crime foi concretizado com fuzis calibre 556, usados em guerras.

A Corregedoria pontuou que o sargento Saint Clair, a quem a morte é atribuída, estava de serviço na data e horário do homicídio.

Outro crime supostamente concretizado pelo mesmo policial, no horário de serviço, sete dias depois, foi o assassinato de Tiago José Rocha, alvo de tiros, dados por dois ocupantes de uma moto. A vítima morreu exatos dois meses depois, período durante o qual permaneceu internada.

Em 29 de abril do ano passado, a Corregedoria da PM recebeu uma denúncia na qual policiais militares de São José do Rio Preto, área do interior paulista subordinada ao 17º Batalhão do Interior (17º BPM/I), seriam membros de uma organização criminosa envolvida com agiotagem e homicídios decorrentes do empréstimo ilegal de valores.

O soldado Luís Guilherme Silva Pavani, do 17º BPM/I e mais um policial, cujo nome não foi confirmado, também são alvo da investigação do órgão fiscalizador da corporação. Ambos estavam em liberdade até a publicação desta reportagem.

“Os policiais militares têm atuado em nome de determinados agiotas na execução da concorrência e na cobrança de dívidas não pagas por aqueles que contraem os empréstimos”, diz trecho de memorando da Corregedoria, obtido pelo Metrópoles.

O órgão fiscalizador constatou que, entre setembro e dezembro de 2023, ao menos quatro agiotas foram executados em São José do Rio Preto. Todos os homicídios, acrescentou, foram praticados com dinâmicas semelhantes. Dois dos assassinatos atribuídos ao bando teriam sido realizados pelo sargento Saint Clair, durante o horário de serviço do policial.

Mais assassinatos

Em 14 de setembro de 2023, Diego Ermenegildo de Souza, de 40 anos, foi executado com ao menos cinco tiros de pistola, quando estava em sua borracharia no bairro Jardim das Oliveiras. Três suspeitos entraram no comércio, executaram a vítima e fugiram a pé.

Quase dois meses depois, em 9 de novembro, Kléber Lucio Souza de Oliveira foi fuzilado por dois assassinos, entre os quais o sargento Saint Claire, de acordo com a Corregedoria.

Três dias antes do Natal de 2023, Jefferson Cristiano de Souza foi perseguido e morto por dois pistoleiros, logo após a vítima desembarcar de seu carro, no estacionamento do condomínio onde morava.

Outra vítima, ligada à prática de agiotagem, como consta no documento da Corregedoria, foi José Rodrigues de Souza Oliveira, o Cabelo, morto a tiros em 30 de dezembro de 2023, quando estava na garagem de casa.

Contratante

O trio de sargentos pistoleiros, como mostra a investigação interna da PM, teria sido contratado pela traficante e agiota Bianca Meirelles Nogueira.

Um sexto assassinato atribuído aos militares, em 3 de março de 2023, resultou de uma vingança da criminosa.

Ela teria contratado os PMs para que executassem Jefferson Caetano Barbosa, o Mandrak, suspeito de matar o parceiro da criminosa, o também traficante Milton Abelli Júnior, o Cabelo.

Minutos antes da execução de Mandrak, os sargentos Alan e Rafael Soares, que são irmãos, se encontraram pessoalmente. Rafael estava de serviço e, no encontro com o irmão, ficou incumbido de retirar viaturas do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) das proximidades do local do homicídio.

O valor pago aos policiais para a concretização dos crimes não é mencionado no relatório da Corregedoria. Todos os policiais foram encaminhados ao Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte da capital paulista. A defesa deles não havia sido localizada até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.

SSP e PM

Em nota encaminhada ao Metrópoles a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que a PM, por meio de um Inquérito Policial Militar (IPM), apura “possíveis irregularidades” atribuídas aos policiais de São José do Rio Preto.

A corporação, disse, não compactua com excessos ou desvios de conduta por parte de seus agentes.

A pasta acrescentou que, com o avanço das investigações, representou junto à Justiça Militar a adoção de medidas cautelares, deferidas em 21 de maio.

Foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva, além de 18 de busca e apreensão na ocasião.