PM encontra carro roubado abandonado em ramal; veículo pertence a empresa de Rio Branco

Na manhã (09) , a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio da equipe do 1º Batalhão (1º BPM), localizou e apreendeu um veículo com registro de roubo na região rural da estrada Transacreana, mais precisamente no km 3 do ramal Caipora.

A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina realizado pela patrulha rural da PM. Os policiais encontraram o automóvel abandonado às margens da estrada. O carro estava destrancado e sem as chaves, o que levantou suspeitas imediatas.

Diante da situação, os militares consultaram o Centro de Operações Policiais Militares (COPOM), que confirmou que o veículo possuía restrição de roubo e era registrado em nome de uma empresa localizada em Rio Branco.

Durante a verificação no local, um homem se aproximou da guarnição e afirmou ser funcionário da empresa proprietária do carro. Ele confirmou que o veículo havia sido roubado recentemente.

Com base nas informações e confirmação do crime, os policiais acionaram um guincho para remover o automóvel e seguiram com os procedimentos legais necessários para a ocorrência.