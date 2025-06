PM que deu 51 facadas em mulher após suspeita de traição é denunciado

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou o sargento da Polícia Militar paulista Samir Carvalho, que invadiu uma clínica em Santos, no litoral paulista, e matou a esposa, Amanda Carvalho com 51 facadas. O feminicídio, ocorrido no dia 7 de maio, teria sido motivado por um “ciúmes infundado”, segundo a polícia, já que não havia provas da suposta traição. O militar está preso e aguardará o julgamento atrás das grades.

Durante a reconstituição do crime, realizada em 22 de maio, com a presença do acusado, a Polícia Civil tomou conhecimento de que o policial já chegou à clínica armado, o que, ao entender da Polícia Civil paulista, significa que ele tinha premeditado o crime.

Um laudo necroscópico do Instituto Médico Legal (IML) apontou que Amanda Carvalho, além de três tiros, levou 51 facadas do marido. O militar da 4ª Companhia do 6° Batalhão da PM também efetuou 10 disparos contra a filha do casal, de 10 anos, que foi atingida por dois tiros.

Prisão preventiva

Samir teve a prisão convertida em preventiva pela Justiça e permanece detido no Presídio Militar Romão Gomes, na capital paulista. O sargento foi preso em flagrante logo após o delito. Ele foi afastado da Polícia Militar posteriormente.

Segundo o boletim de ocorrência obtido pelo Metrópoles, a mulher chegou à clínica dermatológica acompanhada da filha, de 10 anos, “aparentando um comportamento calmo”. O marido chegou na sequência.

Tudo parecia normal, até o momento em que Amanda foi à recepcionista, junto da filha, e contou estar recebendo ameaças do marido, que estava armado. Neste momento, a vítima correu para dentro do consultório de um médico da clínica e a funcionária chamou a polícia. Enquanto isso, o dermatologista trancou o consultório e colocou cadeiras na porta para impedir a entrada de Samir.

Posteriormente, já com a polícia no local, Samir entrou na sala e disparou pelo menos 10 vezes contra a esposa. A filha do casal, de 10 anos, também foi atingida duas vezes, mas sobreviveu. Amanda morreu no local e, além das marcas de tiro, ainda apresentou os 51 ferimentos causados por faca.