PMs apreendem 8 mil maços de cigarro em carro durante abordagem no DF

Policias do Tático Operacional Rodoviário (TOR), junto de servidores da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, apreenderam 8 mil maços de cigarro, durante operação em São Sebastião, nessa quarta-feira (4/6).

As equipes de fiscalização abordaram o motorista de um veículo que circulava com os vidros laterais cobertos por panos, o que impedia qualquer visibilidade do interior do carro.

Assista:

A prática, além de infringir o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), levantou suspeitas, pelo fato de indicar uma possível tentativa de ocultar irregularidades.

Leia também

Durante a abordagem, dois ocupantes do veículo, um homem e uma mulher, demonstraram nervosismo e apresentaram informações contraditórias sobre a origem e o destino da viagem.

Diante do comportamento suspeito e da impossibilidade de ver nitidamente o que havia dentro do automóvel, os policiais fizeram buscas no carro. No compartimento de carga e nos bancos traseiros, os PMs acharam os cigarros.

Os maços, fabricados em Minas Gerais, tinham o Distrito Federal como destino. Contudo, a carga estava sem documentação fiscal válida, e a nota entregue à polícia apresentava indícios de falsificação.

Diante disso, o material acabou apreendido, e os envolvidos na ocorrência foram encaminhados à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, para conhecimento das providências legais necessárias.