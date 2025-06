Pneu se solta de carreta, atinge casa e quase causa tragédia. Vídeo

Um incidente por pouco não termina em tragédia na cidade de Jeremoabo, no norte da Bahia. Câmeras de segurança instaladas em uma das ruas do povoado de Lagoa do Mato registraram o momento em que o pneu de uma carreta em movimento se solta, atinge casa e por questão de segundos não esmaga um dos moradores da residência.

O caso ocorreu na última quarta-feira (25/6). Nas imagens, é possível ver quando a carreta passa pela pista, o pneu se solta e, em velocidade, percorre vários metros de uma rua residencial, às margens da rodovia.

Assista ao vídeo na reportagem completa em Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles.