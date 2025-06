Pneus de aeronave da PM estouram em pouso no Aeroporto de Brasília

Os pneus de uma aeronave da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) estouraram durante o pouso, na última quarta-feira (28/5), no Aeroporto de Brasília, por volta das 21h.

O relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) aponta o tipo de ocorrência registrada como “falha ou mau funcionamento do sistema/componente”.

A aeronave decolou do aeródromo de Formosa (GO) com destino ao Aeroporto de Brasília, a fim de realizar um voo de translado. Dois tripulantes estavam a bordo e ninguém ficou ferido.

O avião envolvido é um bimotor EMB-820C Carajá (foto de destaque) produzido no Brasil pela Embraer. De acordo com o registro na Agência Nacional de Aviação (Anac), a aeronave é de 1988 e foi adquirida pela corporação em 2018.

Em nota, a PM disse que a aeronave “apresentou um contratempo técnico que resultou na perfuração de dois pneus do trem de pouso. No momento do ocorrido, estavam a bordo o piloto e o copiloto e a aeronave não sofreu nenhum dano”, disse.

“Por medida de segurança e para preservar tanto a integridade da aeronave quanto as condições da pista de pouso, a remoção do avião exigiu o uso de um equipamento de reboque específico. A operação foi realizada com apoio de guincho apropriado e finalizada com sucesso. Após a retirada, a aeronave foi encaminhada ao hangar para substituição dos pneus e os devidos procedimentos de manutenção”, disse a corporação.