Poderosa e Preciosa: Relembre a treta entre Anitta e Marina Ruy Barbosa

Anitta e Marina Ruy Barbosa apareceram juntas no Angélica: 50 & Tanto, novo programa de Angélica Ksyvickis, que estreou no último domingo (26) no Globoplay. Não é a primeira vez que a poderosa do funk e a Preciosa de Fuzuê (Globo), novela das 7, se encontraram após uma confusão das antigas. Durante o bate-papo sob o comando da loira, a atriz e a cantora relembraram uma treta que causou burburinho no mundo dos famosos e entre os fãs. No episódio disponível, a personalidade pop assumiu que errou com a celebridade global: “Eu fiz umas cagadas com a Marina e depois eu pedi perdão para ela”.

Marina e Anitta estiveram juntas no começo do ano, se encontrando em São Paulo, no festival Ensaios da Anitta. Após quatro anos de torta de climão, foi a primeira vez que as duas ficaram lado a lado. O motivo do estresse? Débora Nascimento, José Loreto e Xande Negrão. O caos começou após a separação do ex-casal, em 2019, que pautou a imprensa. Ruy Barbosa era protagonista e par romântico do galã em O Sétimo Guardião, novela das 9, considerada um fracasso. A ruiva foi apontada como o pivô do fim do relacionamento, mesmo casada na época com Negrão.

Quando a notícia veio à tona, mesmo com a vilã de Fuzuê negando o envolvimento com Loreto, diversas celebridades ficaram ao lado de Débora. É o caso de Giovanna Ewbank, Bruna Marquezine e até mesmo a própria Anitta. Os apontamentos do passado são graves, de que a funkeira teria ajudado com que os áudios vazados sobre Marina, chegassem até os jornalistas. Não demorou muito e após alguns anos, mais uma vez, a Girl From Rio teve o nome atrelado à uma nova situação delicada.

Anitta recebeu Alexande Negrão em sua casa fora do Brasil, diretamente de Miami. Mesmo contando com a presença do convidado em sua mansão, descartou o romance com o automobilista: “Fiz um churrasco na minha casa e meus amigos convidaram amigos. Mas eu já estava duplamente bookada internacionalmente, então não procede a fofoca de que eu estou tendo affair brasileiro”. No programa de Angélica, esposa de Luciano Huck, a ícone do funk frisou: “Eu fiz umas cagadas com a Marina, depois eu pedi perdão para ela. Eu sempre amei a Marina! Só que por um tempo eu ouvi umas coisas”.

“E aí eu falei para ela que não fazia numa intenção ruim. Falava para os outros [dela], mas eu pedi desculpas. Eu coloquei ela e um montão de gente em uns ‘berimbolos’, porque eu achava que as coisas eram de um jeito e era de outro. Eu me perdi muito!”, completou a cantora. A atriz fez um balanço sobre a desavença e contou a sua versão: “Quando alguém me pergunta alguma coisa sobre a gente, eu falo exatamente isso: ‘Errar, todo mundo vai errar'”.

“Todo mundo já errou! Todo mundo já acreditou em alguma coisa que falaram. A gente nunca falou isso publicamente, mas o que eu achei mais incrível da sua parte é que você podia ter ligado o dane-se, o deixa para lá. Mas a Anitta chegou pra mim e falou: ‘Olha, eu queria te pedir desculpas. Eu errei com você'”, finalizou Marina Ruy Barbosa. A intérprete de ‘Mil Veces’ reforçou: “Eu assumo os BOs que eu faço” e a Preciosa da ficção confirmou que ambas já fizeram as pazes: “Pra mim, o pedir desculpas zera, sabe?”.