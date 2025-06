Pokémon GO Fest 2025 chega ao Brasil com eventos gratuitos e presença de influenciadores

O Pokémon GO Fest 2025, maior evento global anual do game da Niantic, já tem data marcada: será nos dias 28 e 29 de junho. Este ano, mais de 80 cidades brasileiras contarão com ativações, com destaque para São Paulo, que receberá celebrações especiais no Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista.

📍 Veja o local e horário do evento principal:

GO Fest Global 2025 em São Paulo

📍 Endereço: Av. Paulista, 1230 – Bela Vista, São Paulo–SP

📆 Data: 28 e 29 de junho

⏰ Horário: das 10h às 18h

Durante o festival, os jogadores poderão participar de atividades com influenciadores, conhecer estátuas em tamanho real dos Líderes de Equipe, se divertir em um Ginásio interativo que muda de cor conforme a equipe dominante no jogo, além de receber brindes exclusivos.

Outra atração será a presença dos chamados Treinadores Notáveis, que estarão disponíveis para tirar dúvidas, interagir com o público e participar das brincadeiras. Professores Pokémon também estarão no local para ensinar desde iniciantes até veteranos — tanto em Pokémon GO quanto nas Estampas Ilustradas.

🟡 Acesso ao espaço físico é gratuito, mas para participar das atividades digitais do GO Fest dentro do jogo é necessário adquirir o ingresso oficial no site do evento, que também garante itens bônus para a jornada de Treinador.

🧯 O evento marca ainda a chegada de Volcanion, Pokémon Mítico que poderá ser encontrado pelos jogadores durante a experiência.

💼 Pokémon GO agora pertence à Scopely e Savvy Games

Recentemente, a Scopely Inc., empresa do conglomerado multimídia Savvy Games Group da Arábia Saudita, adquiriu os direitos de Pokémon GO e outros jogos da Niantic como Monster Hunter Now, Pikmin Bloom e Ingress. A negociação envolveu um investimento de US$ 3,85 bilhões, somando aportes da Savvy, Scopely e da própria Niantic.

Segundo a Niantic, o desenvolvimento de Pokémon GO será mantido com foco total em melhorias e atualizações, garantindo que o jogo siga vivo “para sempre”.

Além disso, foi criada uma nova subdivisão chamada Niantic Spatial, que terá como foco tecnologias de inteligência artificial geoespacial, com um investimento adicional de US$ 250 milhões.

📱 Lançado em 2016, Pokémon GO revolucionou o mercado mobile ao trazer realidade aumentada e mapas reais para o universo Pokémon. Hoje, o jogo segue gratuito e disponível para Android e iOS, com constante expansão de eventos e criaturas.

✍️ Reescrito por Redação ContilNet, com informações do site Omelete.

🔗Omelete