Polêmica entre Wilson Baptista e Noel Rosa é assunto do Roda de Samba

A conhecida “polêmica” entre os compositores Wilson Baptista (1913-1968) e Noel Rosa (1910-1937) está de volta ao ar nas 11 emissoras da Rádio Nacional. A controvérsia entre os dois sambistas que resultou em quatros canções de Noel e cinco de Wilson tem como origem “a disputa de uma namorada no Cabaré Apolo, na Lapa”, conta Rodrigo Alzuguir, biógrafo de Wilson Baptista.

O pesquisador é o entrevistado do programa de rádio Roda de Samba que vai ao ar neste domingo (1º) ao meio-dia. O programa é uma parceria entre a Agência Brasil e a Rádio Nacional. Além do trabalho acadêmico e literário, Alzuguir é produtor, ator, músico e cantor, e prepara atualmente a biografia do maestro Heitor Villa-Lobos.

De acordo com Alzuguir, a polêmica começa com Noel que escreveu o samba “Rapaz Folgado” respondendo verso a verso a canção “Lenço no Pescoço”, que o estudioso explica ser uma homenagem aos malandros antigos, os guaiamuns, que usavam lenço no pescoço da cor em referência a malta de capoeiragem a que pertenciam. Os guaiamuns existiram no século 19 e eram negros libertos ou fugitivos da escravidão, antes da abolição (1988).

Apesar do sucesso de sambas como “Feitiço da Vila” e “Palpite Infeliz”, a contenda entre os dois compositores (1934-1936) ficou mais conhecida com o passar do tempo. Em 1956, os cantores Roberto Paiva e Francisco Egydio gravam um álbum (LP) com todos os sambas da polêmica, à exceção de um: o “Deixa de ser convencida”, única parceira assinada por Wilson e Noel.









Esse samba foi feito a partir da melodia de “Terra de Cego”, que Wilson havia escrito para provocar Noel. Em uma das noites da boemia carioca, os dois compositores se encontraram, e Noel pediu para Wilson cantar o samba original. “Noel tira, então, um papel do bolso e faz a letra do ’Deixa de ser convencida’, uma referência a tal namorada que haviam disputado no cabaré”, conta no programa de rádio Rodrigo Alzuguir.

O programa Roda de Samba vai ao ar sempre aos domingos, em rede, nas emissoras da Rádio Nacional e posteriormente é distribuído na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). O Roda de Samba traz semanalmente entrevista com cantores, compositores, escritores, cineastas e intelectuais sobre o universo e o imaginário do samba.

Serviço

Quando: todo domingo ao meio-dia

Onde: Na Rádio Nacional da Amazônia (OC 11.780 kHz e 6.180 kHz), de Brasília (AM 980 KHz e FM 96,1 MHz), de Foz do Iguaçu (FM 90,1 MHz), Recife (FM 87,1 MHz), Rio de Janeiro (AM 1.130 KHz e FM 87,1 MHz), São Luís (FM 93,7 MHz), São Paulo (FM 87,1 MHz) e do Alto Solimões (FM 96,1 MHz).

Visite aqui a página do programa e escute todos episódios.