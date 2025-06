Poliana registra momento da mãe defendendo Leonardo: “Puxa-saco dele”

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, registrou uma conversa com a mãe nesta terça-feira (17/6), através de seu perfil no Instagram. No vídeo, as duas discutem o que fazer para celebrar o aniversário de 62 anos do cantor, e a sogra aparece defendendo o genro. A influenciadora logo brinca: “puxa-saco”.

“Eu estou aqui conversando com a minha mãe, resolvendo o que nós vamos fazer no aniversário do Leo, e ela é puxa-saco do Leonardo, aí olha o que ela falou pra mim”, iniciou Poliana. “Você tem que fazer o que ele quiser. Se ele quiser pescar, você vai, se ele quiser ir pra fazenda, você vai. É dia dele, é aniversário dele, ele escolhe o que ele quer fazer”, afirmou a sogra do artista sertanejo.

O aniversário de Leonardo é no próximo dia 25 de julho, e com a proximidade da data, sua esposa já está planejando o que fazer para celebrar e prestigiar o amado.

Além do aniversário, na mesma data o casal também celebrará 29 anos de casamento. Poliana conheceu o cantor em 1989, quando tinha 15 anos, e os dois se casaram seis anos depois, em 25 de julho de 1995. Da união, nasceu Zé Felipe, que hoje tem 27 anos.