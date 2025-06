Poliana Rocha impressiona ao vestir biquíni para molhar as plantas: ‘Pronta’

Poliana Rocha surpreendeu os internautas neste domingo, 15/06, surpreendeu os seguidores ao exibir o corpo sarado usando apenas um biquíni. A famosa aproveitou o dia de sol para renovar o bronze enquanto molhava as plantas da mansão, mas foi a boa forma da esposa de Leonardo que roubou a cena.

Nos registros, a mãe de Zé Felipe vestia um conjunto laranja neon, que deixava todas as curvas e shape em evidência. “Oi, gente! Estou passando aqui nesse domingão com meu biquininho, pronta para tomar um sol e molhar minhas plantas”, disso no post.

E completou: “Estou passando com carinho para desejar para vocês um domingo lindo, um domingo em família, um domingo com risadas gostosas e com paz no coração. Desejo para vocês sempre só coisas boas”.

Vale lembrar que, nas redes sociais, Poliana frequentemente exibe detalhes de sua rotina. Na última semana, ela mostrou aos seguidores o presentão que recebeu do marido, um carro de luxo. No Dia dos Namorados, Leonardo surpreendeu a amada com uma Toyota SW4, avaliada em quase R$370 mil na versão simples, podendo chegar a R$460 mil.