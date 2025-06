Polícia apreende boneca recheada de drogas que seria enviada pelos Correios

Uma boneca recheada de drogas que seria enviada pelos Correios foi apreendida durante uma operação de fiscalização postal da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC).

A ação foi desencadeada após o recebimento de informações que apontavam o envio do brinquedo contendo drogas em seu interior.

Com base nas informações, equipes da Coordenadoria de Operações Policiais com Cães (COPC) iniciaram, com cães de faro, os procedimentos de fiscalização no Centro de Triagem e Distribuição dos Correios, em Florianópolis, onde a encomenda suspeita foi localizada.

Durante a inspeção, foi confirmado que o interior da boneca estava recheado com haxixe, evidenciando um método de ocultação sofisticado. Em diligências complementares realizadas no mesmo contexto operacional, com apoio da Coordenadoria de Operações com Cães da PCSC, também foram localizadas porções de cocaína e skunk em outras encomendas.

A ação

A ação foi deflagrada por meio da Delegacia de Combate às Drogas do Departamento de Investigação Criminal de Florianópolis (Decod/Dic), em ação integrada com a Receita Federal do Brasil, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e a Coordenadoria de Operações com Cães da Polícia Civil de Santa Catarina.

A investigação segue para identificação dos responsáveis pelo envio e possível associação criminosa envolvida na remessa dos entorpecentes.

A PCSC afirmou que a operação reforça o compromisso das instituições envolvidas no enfrentamento ao tráfico de drogas, especialmente nas modalidades que utilizam sistemas logísticos para tentar burlar a fiscalização.