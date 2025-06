Polícia apreende motos roubadas da Bolívia durante operação na fronteira do Acre

Durante uma operação conjunta realizada entre os municípios de Epitaciolândia e Brasiléia, a Polícia Militar do Acre, por meio do 5º Batalhão do Alto Acre, apreendeu motocicletas com registro de roubo na Bolívia. A ação contou com o apoio de órgãos de trânsito e integra um esforço contínuo de combate ao crime transfronteiriço na região.

As abordagens aconteceram em blitzes montadas em pontos estratégicos das duas cidades. Em pelo menos duas situações, os policiais identificaram que as motos tinham restrições de roubo em território boliviano. Os condutores foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos, e os veículos encaminhados ao pátio da unidade policial.

As autoridades bolivianas foram comunicadas para identificar os verdadeiros proprietários e iniciar os trâmites de devolução dos veículos. A Polícia Militar informou que novas fiscalizações como essa continuarão ocorrendo regularmente para reforçar o controle sobre o tráfego de veículos na fronteira.