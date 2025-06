Polícia atende idosos e pessoas com deficiência com emissão da nova identidade em domicílio

Idosos, pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida foram atendidos em uma ação do Instituto de Identificação da Polícia Civil do Acre, que levou o serviço de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) até a residência de moradores em Brasileia.

A iniciativa ocorreu na quarta-feira (18) e contemplou seis pessoas, incluindo habitantes de áreas de difícil acesso nas zonas urbana e rural do município.

As equipes técnicas percorreram comunidades localizadas ao longo da BR-317, passando por ramais como o do Manduca e do Polo.

O objetivo, segundo o diretor do Instituto de Identificação, Júnior César da Silva, é garantir o direito à documentação básica a todos os cidadãos, independentemente de suas condições físicas ou geográficas. “A identidade é a chave de acesso a uma série de direitos”, afirmou.

A nova Carteira de Identidade Nacional, válida em todo o país, unifica o número do CPF como registro geral, simplificando o acesso a serviços públicos.

O serviço domiciliar pode ser solicitado diretamente no posto do Instituto de Identificação instalado na OCA de Brasileia. Após o pedido, é feito o agendamento para que a equipe se desloque até o local onde reside o requerente.