Polícia Civil cumpre mandado de prisão por tentativa de feminicídio em Rodrigues Alves

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Geral de Rodrigues Alves, deu cumprimento a um mandado de prisão contra um homem acusado de tentativa de feminicídio. O crime aconteceu na comunidade Agrovila do Muju, zona rural do município.

Segundo o delegado Marcílio Laurentino, o caso ocorreu no dia 17 de novembro do ano passado. Na ocasião, o acusado desferiu golpes de estaca contra a companheira e, em seguida, pegou um terçado afirmando que iria “rolar a cabeça” da vítima. A ação só não foi concluída graças à intervenção dos filhos do casal. Ainda segundo o delegado, o agressor chegou a ameaçar atear fogo na residência onde viviam.

Na época dos fatos, a Polícia Civil chegou a localizar o suspeito, mas ele conseguiu fugir para a mata. Após meses de diligências, os investigadores conseguiram efetuar a prisão.

O homem foi ouvido pela autoridade policial e encaminhado para audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.