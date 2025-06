Polícia Civil cumpre mandados de prisão contra condenados por roubo no interior do Acre

Dois homens condenados por roubo foram presos nesta terça-feira (18) em Tarauacá, no interior do Acre. A ação foi realizada pela equipe de investigação da Delegacia-Geral do município, que deu cumprimento a mandados de prisão expedidos pela Justiça. Os presos foram identificados pelas iniciais J.L.d.S., condenado a 21 anos e 10 meses de prisão, e L.V.d.B., que recebeu pena de 7 anos e 4 meses ambos com base no artigo 157 do Código Penal.

O delegado José Ronério destacou que a operação reforça o compromisso da Polícia Civil em garantir a execução das decisões judiciais e a segurança da população. “Estamos trabalhando com firmeza para tirar de circulação pessoas que representam ameaça à ordem pública”, declarou o delegado.

Após a prisão, os indivíduos foram levados à unidade prisional da cidade, onde ficarão à disposição do Poder Judiciário. A ação faz parte dos esforços permanentes da Polícia Civil para combater a criminalidade e garantir o cumprimento da lei no município.