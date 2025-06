Polícia Civil esclarece fuga de detento após audiência e segue em busca do foragido

A Polícia Civil do Acre se manifestou nesta segunda-feira (17) sobre a fuga de um detento ocorrida na última sexta-feira (14), no município de Rodrigues Alves. O homem, que responde por homicídio, escapou logo após participar de uma audiência de custódia no Fórum da cidade.

Segundo o delegado Marcílio Laurentino, o preso estava sob escolta de duas policiais civis quando, ao sair do prédio do fórum, aproveitou-se de um momento de descuido e fugiu, se embrenhando em uma área de mata fechada próxima ao local.

“As policiais entraram imediatamente na mata em sua busca e acionaram reforço. A Polícia Militar foi chamada, vieram policiais de Cruzeiro do Sul, e coloquei todos os agentes que estavam de folga para participar das diligências”, afirmou o delegado.

O terreno acidentado e a vegetação densa dificultaram as buscas, que contaram inclusive com o uso de drones e embarcações para monitoramento do Rio Juruá.

“Uma policial chegou a entrar em um barco para tentar localizá-lo a partir do rio. Mas infelizmente, na sexta-feira, não logramos êxito. As buscas seguiram até as 18h daquele dia e foram retomadas no sábado e domingo, com minha participação pessoal após meu retorno de Marechal Thaumaturgo”, relatou Laurentino.

O delegado também explicou que, embora a responsabilidade pela custódia do detento, após a audiência, seja do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), a Polícia Civil assumiu temporariamente a guarda devido à ausência de policiais penais no momento.

“Os agentes penais estavam em audiência em Cruzeiro do Sul e pediram para deixar o preso na delegacia até que pudessem buscá-lo. Entendemos a limitação de pessoal do Iapen, mas nós também enfrentamos dificuldades de efetivo — tínhamos apenas três policiais em Marechal Thaumaturgo”, esclareceu.

Apesar das limitações, Laurentino garantiu que os esforços para recapturar o foragido continuam. “A Polícia Civil segue empenhada nas buscas e contamos com o apoio da comunidade. Qualquer informação pode ser repassada pelos números 190 ou 181. Nosso objetivo é localizá-lo o mais breve possível e garantir que ele responda à Justiça pelo crime cometido e pela fuga”, finalizou.

Veja o vídeo: