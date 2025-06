Polícia Civil prende estuprador e agressor em Cruzeiro do Sul; um fugiu para Manaus

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e Proteção à Criança e ao Adolescente (DEAM) de Cruzeiro do Sul, realizou duas prisões importantes nos dias que antecedem a Semana Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. As ações reforçam o compromisso da instituição no combate à violência doméstica e sexual contra grupos vulneráveis.

Em uma das operações, a equipe da DEAM deu cumprimento a mandado de prisão definitiva contra J.E.M.O., condenado a 20 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável. A captura foi resultado de diligências e trabalho investigativo, e o homem já está à disposição da Justiça para cumprimento da pena. Já na segunda ação, os agentes atuaram em conjunto com a Polícia Civil do Amazonas para localizar J.C.O.S., acusado de agredir fisicamente a própria irmã. O suspeito havia fugido para Manaus e foi encontrado graças ao trabalho de cooperação entre os dois estados.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, destacou que as prisões evidenciam o funcionamento ativo da rede de proteção e o empenho em garantir que crimes dessa natureza não fiquem impunes. A integração entre as polícias estaduais é essencial para levar segurança e justiça às vítimas.