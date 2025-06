Polícia de Portugal anuncia novas buscas sobre desaparecimento de Madeleine McCann

Na última segunda-feira (2/6), a polícia judiciária de Portugal anunciou que fará várias diligências a respeito do desaparecimento de Madeleine McCann. As ações vão ser no sul de Portugal, próximo ao local onde ele sumiu quando tinha 3 anos, em 2007.

De acordo com a France Presse, nesta terça-feira (3/6), as buscam se iniciam e devem ocorrer até a próxima sexta-feira (6/6). A Promotoria de Brunswick, no norte da Alemanha, foi quem autorizou. O órgão investiga o suspeito no desaparecimento da menina, Christian Brückner.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução BBC A menina inglesa Madeleine McCann Foto: reprodução

Christian Brueckner, Madeleine McCann e uma das provas encontradas em esconderijo na Alemanha Foto: reprodução

Voltar

Próximo

A justiça trabalha com a hipótese de que ele matou Madeleine. “Todas as provas apreendidas pela polícia judiciária serão, com a autorização prévia do Ministério Público nacional, entregues aos agentes do Serviço Federal e da polícia criminal alemã”, afirmou a porta-voz alemã.

Brückner está preso cumprindo pena por estupro. No ano passado, ele foi absolvido em um processo que tratava de duas agressões sexuais e três cometidos entre 2000 e 2017 em Portugal. Os casos não tem relação com o desaparecimento da menina.