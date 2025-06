Polícia encontra moto abandonada em beco; veículo pode ter sido usado em crimes

Durante patrulhamento de rotina, a equipe do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) localizou uma motocicleta abandonada em um beco entre as ruas Muru e Tavares de Lira, em Cruzeiro do Sul. A ação ocorreu após uma denúncia anônima apontar que o veículo estaria no local há pelo menos três dias.

Ao chegar ao endereço informado, os policiais encontraram uma Yamaha Fazer de cor vermelha, sem placa de identificação, sem chave e desprovida dos retrovisores. Moradores da área confirmaram à guarnição que a moto estava estacionada no local há alguns dias, mas relataram medo de fornecer mais informações.

De acordo com a polícia, o veículo apresenta as mesmas características de uma motocicleta utilizada em crimes recentes na cidade, incluindo um assalto a uma churrascaria. As autoridades já investigavam o desaparecimento do proprietário da moto e suspeitavam de seu possível envolvimento em atividades criminosas.

A motocicleta foi apreendida e levada à Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde será submetida à perícia e ficará à disposição das investigações em andamento.