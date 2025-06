Polícia estoura oficina clandestina de armas artesanais e apreende adolescente com drogas

Uma oficina clandestina de fabricação de armas artesanais foi descoberta pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (18), no bairro Belo Jardim II, em Rio Branco. Um adolescente de 16 anos foi apreendido no local, onde também foram encontradas drogas, munições e equipamentos usados na montagem de armamentos caseiros.

A ação começou quando uma equipe da Força Tática do 2º Batalhão realizava patrulhamento de rotina na Rua Socibene e se deparou com duas crianças brincando sozinhas na via pública. Devido ao horário e à pouca iluminação, os policiais decidiram acompanhar os menores até os apartamentos próximos, onde afirmaram morar.

Durante o deslocamento, os militares sentiram um forte odor de maconha vindo de um dos imóveis. Ao se aproximarem da janela, notaram um rapaz com uma arma artesanal ao lado. A abordagem foi imediata, e o adolescente acabou detido.

Na revista ao apartamento, os policiais apreenderam 58 pedras de crack escondidas atrás de um azulejo na parede, uma porção de cocaína dentro de um pote, material para embalo de drogas e um computador. O menor declarou ter pago R$ 3 mil pela arma e afirmou que a utilizava para se proteger. Ele também contou que o imóvel funcionava como uma clínica clandestina de tatuagem.

Em seguida, a guarnição decidiu vistoriar um apartamento vizinho, aparentemente abandonado e sem energia elétrica. No local, os policiais encontraram uma estrutura improvisada para a montagem de armas, com máquina de solda, esmerilhadeira, tubos de ferro e outras ferramentas específicas.

Ao todo, foram apreendidas duas armas artesanais completas, um simulacro de arma de fogo, armamentos em fase de montagem, 14 munições de calibre 9 mm, uma munição de calibre .380, além de drogas, materiais para embalo e equipamentos de fabricação.

O adolescente, que já possui passagem por roubo e é investigado por envolvimento em um latrocínio, foi apreendido e conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com todo o material encontrado.

