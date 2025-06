Polícia Federal no Acre abre seleção para estagiários de diversas áreas; veja como participar

A Superintendência da Polícia Federal no Acre está com inscrições abertas para seu processo seletivo de estágio. As vagas são voltadas para estudantes dos cursos de Direito, Administração, Tecnologia da Informação (TI) e Farmácia. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] até o dia 11 de junho.

Como parte da seleção, os candidatos passarão por uma prova dissertativa, que será aplicada no dia 17 de junho, com início às 8h30 e duração de 1h30. A avaliação será uma das etapas principais para o ingresso no programa.

O estágio na Polícia Federal proporciona aos estudantes a chance de acompanhar de perto a rotina de uma instituição pública federal, enriquecendo sua formação acadêmica com experiências práticas e contribuindo para o desenvolvimento profissional em áreas estratégicas do serviço público.