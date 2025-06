Polícia frustra possível ataque de facção na Cidade do Povo e apreende arma, droga e gasolina

Durante patrulhamento na madrugada desta quarta-feira (04), a Polícia Militar do Acre interceptou uma possível ação criminosa no conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco. A região enfrenta uma intensa guerra entre facções, marcada por homicídios e disputas pelo controle do tráfico de drogas. Por volta de 1h30, os militares receberam informações de que vários homens armados estariam reunidos na Rua Pastor José Rodrigues Muniz, mesmo local onde, no dia anterior, um homem foi executado a tiros dentro de uma casa.

Ao se aproximarem da área indicada, os policiais foram surpreendidos pela fuga de diversos suspeitos, que correram em direção a uma casa abandonada. A guarnição montou um cerco e conseguiu abordar José Lima Jerônimo, de 27 anos. Os demais envolvidos conseguiram escapar pulando muros e quintais. Durante a ação, foram encontrados uma escopeta artesanal conhecida como “Bocuda”, um galão de gasolina que poderia ser usado para incêndios criminosos e porções de maconha.

Com base nas evidências, José Lima recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), onde foi apresentado junto aos materiais apreendidos. A Polícia Militar segue atuando de forma ostensiva na região para conter a escalada da violência promovida pelas facções rivais.