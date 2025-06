Polícia Militar prende dupla com moto roubada e simulacro em Rio Branco

Uma ação rápida e precisa do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO) resultou na prisão de dois homens na noite desta quarta-feira (18), nas proximidades do Posto Tropical, em Rio Branco. Tiago Adelino Oliveira dos Reis, de 18 anos, e Antônio Thaysson Lima da Silva, de 20, foram flagrados com uma motocicleta roubada e um simulacro de arma de fogo.

Os policiais realizavam uma breve parada no posto quando notaram dois indivíduos em uma motocicleta transitando de forma suspeita. Os ocupantes olhavam com frequência para trás, demonstrando nervosismo, e mantinham as mãos próximas à cintura — comportamento que chamou a atenção da equipe.

A abordagem foi imediata. Durante a revista, os militares encontraram um simulacro com um dos suspeitos. Além disso, constataram que a motocicleta utilizada pela dupla havia sido roubada há cerca de uma semana. A placa do veículo estava adulterada com o uso de fita adesiva.

Os dois envolvidos já possuem histórico policial. Tiago tem passagem por ato infracional análogo a roubo, e Antônio, por receptação — ambos ainda na condição de menores de idade à época dos delitos.

Após a constatação dos crimes de roubo, adulteração de sinal identificador de veículo e posse de simulacro, os policiais deram voz de prisão à dupla, que foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos de praxe.