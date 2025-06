Polícia prende chinês suspeito de feminicídio após fuga para São Paulo; veja detalhes

Na última segunda-feira (16), uma operação conjunta das polícias civis do Rio de Janeiro e de São Paulo resultou na prisão de Zhaohu Qiu, de 35 anos, conhecido como Xau. Ele é suspeito de ter assassinado Marcelle Júlia Araújo da Silva, de 18 anos, na zona norte do Rio. O homem foi localizado em Carapicuíba, na Grande São Paulo, após troca de informações entre os dois estados.

O corpo de Marcelle foi encontrado no sábado (14), enrolado em uma lona azul, em uma casa pertencente ao suspeito na comunidade Beira-Rio, no bairro da Pavuna. O cadáver, que já havia sido parcialmente devorado por cães, foi descoberto pela mãe da jovem e por amigas. Marcelle estava desaparecida desde a madrugada de quinta-feira (12).

Imagens de câmeras de segurança registraram a jovem chegando de bicicleta ao imóvel e, horas depois, o suspeito deixando o local com um carrinho coberto por uma lona idêntica à que envolvia o corpo da vítima. A Justiça do Rio já havia decretado a prisão preventiva do acusado.

Segundo relatos, Xau vendia yakisoba em um trailer na Pavuna e costumava convidar mulheres jovens para sua residência. Ele oferecia bebidas e drogas em troca de relações sexuais. A mãe de Marcelle contou que o suspeito chegou a dizer que a jovem havia saído sozinha para casa. As amigas da vítima localizaram as imagens do homem empurrando o carrinho e, ao irem até o imóvel, acabaram encontrando o corpo. Pessoas próximas relataram que ele se mostrava apaixonado por Marcelle, a presenteava e a convidava para passeios em shoppings