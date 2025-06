Polícia prende dupla por roubo de motocicleta e recupera veículo no Belo Jardim

Dois homens foram presos pela Polícia Militar neste fim de semana, em Rio Branco, suspeitos de roubar uma motocicleta usada para entregas. A ação ocorreu no bairro Belo Jardim e contou com a atuação rápida de equipes do 2º Batalhão, que conseguiram recuperar o veículo.

Segundo informações da corporação, a ocorrência teve início após o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) ser acionado por um casal vítima do assalto. O crime aconteceu no Ramal São José, onde as vítimas relataram que realizavam entregas em uma Honda Biz branca quando foram surpreendidas por dois homens armados, que fugiram levando a moto.

Diante da denúncia, as equipes iniciaram buscas na região e montaram um cerco com apoio de outras viaturas. Pouco tempo depois, os suspeitos foram encontrados e detidos. A motocicleta foi localizada e devolvida.

Os dois homens foram levados à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram autuados por roubo com base no artigo 157 do Código Penal. Além do crime recente, a dupla também é investigada por possível envolvimento em outros delitos, incluindo participação em homicídio.