Polícia prende homem que vendia drogas com maquininha de cartão em Rio Branco

Durante patrulhamento na tarde de sexta-feira (20), policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão prenderam um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em uma residência na Rua Boa Esperança, no Ramal da Garapeira, região do bairro Vila Acre, em Rio Branco. A equipe foi até o local após receber denúncia sobre atividade criminosa no imóvel, já conhecido pelas autoridades pela movimentação de usuários.

Ao chegarem na casa, os policiais perceberam um forte cheiro de drogas vindo do ambiente. Durante buscas ao redor do imóvel, encontraram diversos buracos no terreno. Após uma varredura detalhada, foram localizadas porções de maconha e cocaína enterradas no lado externo. Dentro da casa, também foram apreendidos uma balança de precisão, materiais usados para embalar entorpecentes, uma máquina de cartão e R$ 140 em espécie.

O suspeito, Eliomar Oliveira Cavalcante, de 35 anos, foi detido no local. Ele afirmou ser apenas usuário de drogas e estaria cuidando da casa, mas confirmou já ter passagens por porte ilegal de arma de fogo. Diante das evidências de tráfico, o homem foi preso e levado à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), onde o caso será investigado.