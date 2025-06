Polícia prende suspeito de esfaquear a companheira após crise de ciúmes no interior do Acre

A Polícia Civil, em ação integrada com a Polícia Militar, prendeu na tarde desta terça-feira (3) o homem acusado de tentar matar a própria companheira com um golpe de faca no município de Marechal Thaumaturgo, interior do Acre. O crime ocorreu na noite anterior e, segundo as autoridades, foi motivado por ciúmes.

De acordo com as investigações, após uma discussão por conta do conteúdo do celular da vítima, o agressor desferiu um golpe de faca e fugiu do local. A mulher foi socorrida pela equipe de saúde da Unidade Mista da cidade e, devido à gravidade dos ferimentos, transferida para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, onde permanece internada.

Durante toda a madrugada e manhã, equipes da Polícia Civil e Militar mantiveram as buscas pelo suspeito. Ele foi localizado nas proximidades da Delegacia de Marechal Thaumaturgo e recebeu voz de prisão ainda no início da tarde.

O delegado Marcílio Laurentino informou que o homem foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e que será solicitado à Justiça a conversão da prisão em preventiva. O acusado deverá passar por audiência de custódia nas próximas horas.

