Polícia prende suspeito de participar da morte de jovem que foi mantida em cárcere

A Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou na manhã desta terça-feira (3) a prisão de M.F.C., de 25 anos, conhecido como “Mercenário”, suspeito de envolvimento na morte de Julie de Lima Ribeiro, de 19 anos, ocorrida em 2018. A captura foi feita por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no município de Bujari, no Ramal Linha Nova, colocação Canaã. O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco.

Segundo as investigações, Julie foi mantida em cárcere privado por cerca de cinco dias antes de ser assassinada. Ela teria sido submetida a um “julgamento” interno por membros de uma facção criminosa, da qual fazia parte, sob a acusação de traição.

Seu corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição às margens de um igarapé, próximo ao Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na capital acreana.