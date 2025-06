Polícia prende suspeito que se passava por cliente para praticar roubos em casas noturnas de Rio Branco

Uma operação da Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), resultou na prisão de M.F.P., suspeito de praticar uma série de assaltos em casas de shows de Rio Branco. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira (17), no bairro Floresta, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

Segundo o delegado Yvens Dixon, responsável pelo caso, o investigado agia de forma estratégica: adquiria ingressos, frequentava os eventos como um cliente comum e se misturava ao público. No entanto, durante os momentos de maior distração, escolhia suas vítimas e as abordava com o uso de uma faca.

“Esse indivíduo se infiltrava no ambiente, ganhava a confiança das pessoas ao se passar por frequentador, e em seguida surpreendia as vítimas. A prisão dele é fundamental para interromper essa sequência de crimes”, destacou o delegado.

Os principais alvos de M.F.P. eram frequentadores distraídos, muitas vezes em áreas de pouca iluminação nas festas. Entre os itens mais roubados estavam celulares, documentos e dinheiro, deixando as vítimas com prejuízos materiais e emocionais.

Após reunir provas que apontavam a autoria dos crimes, a equipe da DCORE representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi realizada sem resistência.

As investigações agora continuam para apurar a existência de possíveis cúmplices e de outras vítimas que ainda não procuraram a polícia. A orientação da Polícia Civil é para que quem tenha sido vítima de roubos semelhantes durante eventos noturnos em Rio Branco procure a delegacia mais próxima para registrar ocorrência.

“O nosso trabalho segue firme. Queremos garantir que a população possa se divertir com segurança nos espaços de lazer da cidade”, finalizou o delegado Yvens Dixon.