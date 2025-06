Polícia recupera 11 celulares roubados em loja no interior do estado e prende dois suspeitos

Na tarde desta segunda-feira, 2 de junho, uma ação rápida e eficiente da Polícia Militar, por meio do GIRO/CPE do 6º Batalhão, resultou na recuperação de 11 celulares roubados de uma loja localizada no centro de Cruzeiro do Sul e na prisão de dois suspeitos envolvidos no crime.

Segundo informações repassadas pela corporação, dois indivíduos armados invadiram o estabelecimento comercial e, sob grave ameaça, subtraíram diversos aparelhos celulares. Após o assalto, os criminosos fugiram em uma motocicleta Honda CG 150 Titan, de cor preta, em direção ao shopping da cidade.

O rastreamento dos aparelhos, realizado pela equipe de segurança da loja, foi fundamental para a localização dos suspeitos. A motocicleta usada na fuga foi encontrada abandonada, e o sinal dos celulares indicava movimentação na direção do bairro Cumaru.

Ao chegarem ao endereço apontado pelo sistema de rastreamento, os policiais avistaram um dos suspeitos fugindo pelos fundos de uma residência. Um segundo homem, com características semelhantes às descritas pelas testemunhas, foi abordado e detido em frente ao imóvel.

Com a autorização do morador da casa, identificado como J. M. B., os militares realizaram buscas no local. Durante a varredura, foram localizados 11 aparelhos celulares escondidos sob um colchão, um simulacro de pistola (arma falsa) guardado dentro de um congelador, uma placa de motocicleta e uma chave compatível com o veículo utilizado na fuga.

Diante das evidências, os suspeitos confessaram participação no roubo. Todo o material apreendido, incluindo a motocicleta e os celulares, foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para confirmar se todos os aparelhos recuperados são oriundos do assalto registrado no centro da cidade.