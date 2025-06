Policial civil é preso por atirar durante protesto de moradores no RJ

Um policial civil foi preso após atirar durante um protesto de moradores do Morro Santo Amaro, no Catete, na zona sul do Rio. A manifestação aconteceu nesse domingo (8/6), em razão da morte do jovem Herus Guimarães Mendes, de 23 anos, baleado durante uma festa junina na comunidade na última sexta-feira (6/6).

Em nota, a Corregedoria-Geral de Polícia Civil (CGPOL) informou que o agente preso estava de folga e foi detido em flagrante por disparo de arma de fogo. De acordo o órgão, um processo administrativo disciplinar (PAD) foi instaurado para apurar a conduta do policial.

“A Polícia Civil reforça que não compactua com quaisquer desvios de conduta, cometimento de crimes ou de abuso de autoridade praticados por seus servidores”, afirmou a corporação.

Operação em Santo Amaro

A operação que resultou na morte do jovem Herus, foi realizada pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope), durante uma festa junina no Morro de Santo Amaro, na noite da última sexta-feira (6/6). A vítima foi baleada no abdômen e não resistiu. Outras cinco pessoas foram feridas durante a ação. Nenhuma das vítimas tinha anotações criminais.

Em decorrência do resultado da operação, o governador Cláudio Castro afastou os comandantes do Bope, coronel Aristheu Lopes, e do Comando de Operações Especiais (COE), coronel André Luiz de Souza Batista, e mais outros 12 policiais que participaram da incursão.

As armas usadas pelos agentes foram apreendidas para análise. A Polícia Civil fez uma perícia na comunidade ainda no sábado para saber de onde partiram os tiros que atingiram as vítimas. Os agentes usaram um scanner 3D, que faz o levantamento de locais de crimes e consegue captar detalhes que podem passar despercebidos a olho nu.

O Ministério Público do Rio começou a fazer uma perícia independente para revelar o que aconteceu. “A instituição reafirma o compromisso de exercer o controle externo da atividade policial, a apuração dos fatos e a responsabilização de quem de direito”, ressaltou o procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira. Em nota, o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio afirmou que o episódio foi “triste e inaceitável”.

De acordo com a Secretaria de Polícia Militar, agentes foram ao Santo Amaro numa operação emergencial para verificar informações sobre um possível ataque de facções rivais. A favela é vizinha ao quartel do Bope e sempre foi conhecida por ser um lugar sem tráfico ostensivo.

A corporação informou que os agentes foram recebidos à bala e que, num primeiro momento, não revidaram o ataque. No entanto, ao se aproximarem de outro ponto, aconteceu o confronto, que terminou com a morte de Herus. A vítima chegou a ser levada para o Hospital Glória D’Or, mas não sobreviveu.