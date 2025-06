Policial do Acre conclui curso de operações fluviais com missões na Bolívia e no Peru

O agente da Polícia Civil do Acre (PCAC), José Juscelino Brasil, concluiu um intenso treinamento voltado para operações em ambientes aquáticos, com foco em rios e igarapés da região amazônica. Durante 40 dias, ele participou do Curso de Pilotagem Operacional de Embarcações, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), no Vale do Juruá área onde o transporte fluvial é essencial para acessar diversas comunidades isoladas.

Com uma carga de 540 horas-aula, a capacitação combinou teoria e prática, incluindo conteúdos como mecânica de motores de popa, sistemas de rabeta, técnicas de natação operacional, flutuação e salvamento aquático com uso de motonáutica. Entre os exercícios práticos, os participantes enfrentaram dois grandes desafios: uma missão internacional, com deslocamentos pelos rios da Bolívia e do Peru, e uma simulação interestadual de situações reais de resgate em áreas remotas.

Segundo Juscelino, o curso amplia significativamente a capacidade de atuação da Polícia Civil em locais de difícil acesso. “Agora posso atuar com mais segurança em operações onde só se chega de barco. Isso fortalece a presença do Estado em regiões onde muitas vezes ele é o último a chegar”, afirmou. A iniciativa faz parte do esforço da instituição em adaptar suas operações à geografia do Acre, onde os rios são tão estratégicos quanto as rodovias.