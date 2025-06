Policial morre após cair de motocicleta na Avenida Pando, em Cobija

Um policial boliviano morreu após sofrer um acidente de motocicleta na manhã deste domingo (22), na Avenida Pando, próximo à rotatória com a rua Bahía, em uma das regiões mais movimentadas da cidade de Cobija, capital do departamento de Pando, na Bolívia.

Segundo relatos de testemunhas, a vítima pilotava sozinha uma motocicleta vermelha, sem capacete, quando perdeu o controle do veículo e caiu violentamente sobre o asfalto. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Imagens compartilhadas em grupos de WhatsApp mostram o homem caído na pista, com ferimentos graves na região da cabeça, o que teria provocado hemorragia fatal. Equipes da Polícia Nacional e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento no local.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Roberto Galindo Terán, mas não resistiu aos ferimentos. Horas depois, as autoridades confirmaram que se tratava de um integrante das forças de segurança da Bolívia.

O caso foi repassado ao Ministério Público, que aguarda laudos periciais para esclarecer as circunstâncias do acidente. Familiares e colegas de corporação acompanham as investigações.